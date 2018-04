Un Marș al Tacerii Impotriva Violenței s-a desfasurat astazi, la Vidra, in judetul Vrancea. Actiunea a fost organizata de elevii liceului din localitate dupa ce o adolescenta de clasa a 12-a a fost batuta cu bestialitate de iubitul ei și abandonata in curtea spitalului din Vidra, la inceputul lunii aprilie. Fata se afla in stare foarte grava, la Spitalul de Urgența Sf. Apostol Andrei din Galați, fiind in coma indusa. Intre timp, are loc o campanie de strangere de fonduri pentru o interventie in Franta ce i-ar putea salva viața. Marșul Impotriva Violenței este și un semnal de alarma pentru intreaga…