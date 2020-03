"Buzoianul" (prin adoptie – n.r.) Virgil Maxim (1922-1997) a fost unul din Sfintii inchisorilor comuniste. Inregistrarea de fata este una din putinele care ni s-au pastrat, iar marturia lui este zguduitoare: "Mi-am adus aminte ca acest poem a aparut in sufletul meu in momentul cind am auzit ca a inceput o arestare masiva. In anii aceia, in '48, primavara, a inceput o stare masiva de arestari am si foarte multi tineri sint din nou arestati, asa cum fusesem si noi in 1942-43, in timpul regimului antonescian. Si am si vazut o parte din acesti tineri veniti in inchisoare si am avut o stare de transpunere…