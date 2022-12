Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Romana din Iasi va avea grija si in acest an ca Mos Craciun sa le ofere cadouri deosebite copiilor. Astfel, pana pe 23 decembrie, in fata sediului Operei va sta o cutie speciala, in care vor putea fi trimise scrisori pentru Mosul. Acesta are pregatit drept cadou o invitatie pentru doua…

- Opera Nationala Romana din Iasi a suplimentat programul acestei luni. La cererea publicului, spectacolul de balet „Spargatorul de nuci", de Piotr Ilici Ceaikovski, a fost programat si duminica, 11 decembrie. Evenimentul va avea loc in Sala Mare, cu incepere de la ora 11:00. Ileana Iliescu, artist emerit,…

- Opera Nationala Romana din Iasi pune in vanzare astazi, la ora 12:00, biletele de intrare la spectacolele lunii viitoare. Prima reprezentatie va fi un recital dedicat Zilei Nationale a Romaniei, care va avea loc pe 1 decembrie, de la ora 18:30, in Sala Unirii - Cinema Victoria. Vor urma apoi opt evenimente…

- Opera Naționala Romana din Iași marcheaza 66 de ani de la prima reprezentație prin spectacolul aniversar „Tosca”, de Giacomo Puccini, opera care s-a jucat și pe 3 noiembrie 1956. In reprezentațiile din aceasta saptamana, publicul va putea urmari soliștii, Corul, Corul de Copii, Baletul și Orchestra…

- Ateneul Național din Iași gazduiește prima premiera a actualei stagiuni maine, de la ora 19.00. Spectacolul va fi jucat in sala ”Radu Beligan”. In rolul principal este actorul Gheorghe Visu. Piesa se intituleaza ”Cealalta moarte a Ioanei D Arc”, iar subiectul principal este sacrificiul uman și libera…

- Conducerea Operei Nationale Romane din Iasi a anuntat ca in aceasta saptamana vor fi organizate trei reprezentatii in cinci zile, una dintre acestea fiind organizata vineri, cand in calendarul crestin-ortodox se praznuieste hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Managerul ONRI, Andrei Fermesanu, a declarat…

- Luna octombrie este dedicata Sarbatorilor Iașului. In acord cu toate manifestarile prilejuite de aceasta perioada sacra, Opera din Iași a programat un eveniment cu o puternica incarcatura spirituala. Vineri, 14 octombrie, incepand cu ora 18:30, va invitam sa luați parte la concertul vocal-simfonic Messa…

- In debutul stagiunii, din octombrie, la Opera Naționala Romana din Iași, va avea loc premiera baletului „Romeo și Julieta” de Serghei Prokofiev. Anunțul a fost facut de managerul interimar al instituției, Andrei Fermeșanu. Tot o premiera, dar in martie anul viitor – Opera „Il trovatore” de Giuseppe…