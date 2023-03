Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul județului Iași a fost votat astazi de consilierii PNL și PMP. Președintele instituției, Costel Alexe a spus ca este cel mai mare buget din ultimii 30 de ani, depașind 1,6 miliarde de lei. Investițiile in transport depașesc 37%, cele in sanatate-31%, iar cele in domeniul asistenței sociale se…

- Municipalitatea ieșeana analizeaza un al treilea potențial amplasament pentru construirea viitoarei cladiri a Operei Naționale Romane din Iași. Responsabilul de proiect, Andrei Apreotesei, a declarat ca cele doua repere luate in discuție pana in prezent nu rezolva in totalitate cerințele impuse de creditorii…

- Premierul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au participat astazi la Iasi, la manifestarile dedicate Unirii celor doua principate. Nicolae Ciuca, președinte al PNL a fost huiduit in timpul discursului susținut in Piața Unirii, de persoane care luau parte la evenimente.…

- “Poarta Dealu-Vanatorilor” monument istoric de categoria A care se afla de ani buni intr-un stadiu avansat de degradare va fi reabilitata prin Programul Național de Restaurare. Contractul de lucrari a fost semnat astazi, urmand a fi dat ordinul de incepere a acestora. "In urma demersurilor administrației…

- Valoarea contractului este de 700.240 lei fara TVA Potrivit contractului, reabilitarea va fi realizata prin folosire de tehnologii noi, care sa conduca la cresterea eficientei energetice Potrivit www.confidas.ro, societatea este detinuta de Daniela Cristina si George Vlad Tuca SRL ul figureaza cu 4…

- Urmatoarea investiție care va fi inaugurata la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va fi Observatorul Astronomic. Rectorul instituției academice, Tudorel Toader, a declarat ca sunt cel puțin opt proiecte de consolidare și reamenajare in desfașurare. La inceputul anului viitor vor fi inaugurate…

- Colegiul National Pedagogic „Vasile Lupu" din Iasi organizeaza conferinta nationala intitulata „Excelenta pedagogica sub semnul coroanei", eveniment desfsurat cu ocazia implinirii a 100 de ani de la incoronarea Regelui Ferdinand I si a 167 de ani de existenta a celei mai vechi institutii pedagogice…

- Modernizarea Salii Unirii, de la fostul Cinematograf Victoria din Iași, s-a incheiat și, in prezent, se lucreaza la montarea sistemelor de prevenire a incendiilor. Managerul Ateneului Național din Iași, Andrei Apreotesei, a adaugat ca vor incepe lucrarile de amenajare a foaierului, care ar putea fi…