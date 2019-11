Stiri pe aceeasi tema

- Maestrul Cristi Firica si proaspatul campion mondial la culturism Sebastian Pana vor fi prezenti in studioul Radio Sud (97.4 FM). Cei doi reprezentanti ai CS Gladiator Gym Craiova sunt invitatii lui Alexandru Virtosu la „Repriza de Sud“. Emisiune va fi difuzata astazi, de la ora 21.00. Cristi Firica…

- Arbitrul de fotbal divizionar A Dragos Mihai Iliescu vine astazi in studioul Radio Sud (97.4 FM) . El este invitatul moderatorului Alexandru Virtosu la „Repriza de Sud“, emisiune ce va fi difuzata de la ora 21.00. Vor discuta despre sistemul VAR, ce va fi implementat in curand in Liga I. Din discutie…

- Fosta jucatoare de tenis Ingrid Radu a fost prezenta in aceasta seara la Radio Sud (97.4 FM) . Craioveanca de 26 de ani a fost campioana nationala de nenumarate ori si are peste 120 de turnee castigate. Ingrid Radu a fost invitata moderatorului Alexandru Virtosu la emisiunea „Repriza de Sud“. Ingrid…

- Fosta jucatoare de tenis Ingrid Radu va fi prezenta in aceasta seara la Radio Sud (97.4 FM) . Craioveanca de 26 de ani a fost campioana nationala de nenumarate ori, are peste 120 de turnee castigate. Ingrid Radu este invitata moderatorului Alexandru Virtosu la emisiunea „Repriza de Sud“. Ingrid Radu…

- Antrenorul formatiei de juniori sub 17 ani a Universitatii Craiova, Dragos Bon, a fost prezent in aceasta seara in studioul Radio Sud (97.4 FM) . Tanarul tehnician a participat la emisiunea „Repriza de Sud“, moderata de Alexandru Virtosu, si a vorbit despre fotbalul juvenil si cel de inalta performanta.…

- Antrenorul formatiei de juniori sub 17 ani a Universitatii Craiova, Dragos Bon, va fi prezent in aceasta seara in studioul Radio Sud (97.4 FM) . Tanarul tehnician va participa la emisiunea „Repriza de Sud“, moderata de Alexandru Virtosu, si va vorbi despre fotbalul juvenil si cel de inalta performanta.…

- Presedintele formatiei Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a fost prezent in aceasta seara la emisiunea „Repriza de Sud“, gazduita de Radio Sud (97.4 FM) si moderata de Alexandru Virtosu.

- Joi seara, in cadrul emisiunii „Repriza de Sud“ de la Radio Sud (97.4 FM), moderatorul Alexandru Virtosu l-a avut invitat pe Silviu Bogdan. Acesta este fostul conducator al Centrului de Copii si Juniori al Universitatii Craiova si nu numai, in prezent ocupandu-se de impresariat si management sportiv.…