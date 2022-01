Stiri pe aceeasi tema

- Noi modificari ar putea surveni la tarifele de transport public și energie termica la Iași. Primarul Mihai Chirica a precizat ca sunt in dezbatere noi tarife pentru biletele de calatorie cu mijloacele de transport in comun. Totodata, plecarea Veoliei de la Iași va modifica și prețul agentului termic.…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica a anuntat, vineri, 19 noiembrie, ca Manastirea "Trei Ierarhi 39; 39; are mari sanse sa fie inclusa pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.Edilul a mentionat ca a semnat un protocol de colaborare managerul Institutului National al Patrimoniului in vederea realizarii…

- In urma scaderii incidenței Covid in municipiul Iași sub pragul de 6 cazuri la mia de locuitori, primarul Mihai Chirica a anunțat ca, deocamdata, nu se adopta noi masuri de relaxare. Astazi, incidența Covid in municipiul Iași a scazut de la 6,47 la 5,95 de cazuri la mia de locuitori. In județul Iași,…

- In urma negocierilor de astazi la Compania de Transport Public din Iași s-a stabilit ca vor fi efectuate trei majorari salariale. Conform primarului Mihai Chirica, prima majorare va intra in vigoare din aceasta luna: Mihai Chirica: Am cautat tot ce am putut gasi in rezervele pe care compania și municipiul…

- Autobuzele, troleibuzele si tramvaiele din municipiul Galați nu circula vineri dimineața. Angajații societații SC Transurb SA participa la un protest spontan, neumlțumiți de deciziile conducerii in privința veniturilor, relateaza Agerpres și publicația locala Viața libera . ”Protest spontan in aceasta…

- Negocierile purtate marti dupa-amiaza de reprezentantii grevistilor cu sefii Primariei si directorii Companiei de Transport Public (CTP) din Iasi au esuat, astfel ca protestul spontan al soferilor de autobuze continua. Conducerea CTP Iasi sustine ca, in prezenta primarului municipiului Iasi,…

- Soferii de autobuze din cadrul Companiei de Transport Public (CTP) Iasi au refuzat, marti dimineata, sa mai iasa pe traseu și au declanșat o greva spontana, principala revendicare fiind cresterea salariilor pana la 4.000 de lei pe luna, potrivit Ziarul de Iași. Transportul public a fost grav perturbat…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica propune un lock-down de aproximativ doua saptamani, aplicabil pe intreg teritoriul național pentru a evita colaps-ul sistemului sanitar in cazul epidemiei de COVID-19. Edilul Iașului propune și inițierea unei campanii de vaccinare la domiciliu pentru persoanele…