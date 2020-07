(AUDIO) Iași: Însoțitorul de bord dat dispărut, găsit decedat Reprezentanții Poliției Iași au demarat cercetarile in cazul insoțitorului de zbor gasit decedat. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Iași, Ioana BALEA, a precizat ca tanarul a fost gasit spanzurat in apropierea Zonei de Agrement „C.A.Rosetti”. La 1 Iulie a fost anunțata dispariția sa: ”Tanarul de 24 de ani, care la data de 1 iulie a plecat de la domiciului sau din municipiul Iași și nu a mai revenit, a fost gasit decedat pe raza municipiului Iași. In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. De asemenea, s-a dispus efectuarea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

