- Un agent economic din judetul Covasna a fost amendat cu 60.000 de lei de catre Garda de Mediu pentru lipsa autorizatiei de mediu, comisarii institutiei dispunand, totodata, suspendarea activitatii acestuia pana la intrarea in legalitate, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un operator in domeniu petrolier din Prahova a fost amendat cu 150.000 de lei de catre comisarii Garzii de Mediu, dupa poluarea unui rau. De asemenea, s-a aplicat o amenda de 50.000 de lei detinatorului unei conducte de titei care s-a spart, fiind afectat un teren, conform news.ro. Fii la…

- Urmare a apariției in presa scrisa și televizata a numeroaselor sesizari cu privire la starea de salubrizare defectuoasa in Municipiul Timișoara, comisarii GNM CJ Timiș au efectuat operativ un control pe raza teritorial administrativa a Municipiului Timișoara, in vederea verificarii starii de salubrizare…

- Un operator de pe platforma portuara a Constantei a fost amendat de Garda de Mediu pentru ca a poluat aerul, in timp ce incarca porumb, din silozurile construite de Anghel Saligny, pe o nava care pleca in Maroc.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 10 februarie 2022, de la ora 11: I. PROIECTE DE LEGE1. PROIECT DE LEGE privind protecția avertizorilor in interes public Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/LGANEXE.pdf2.…

- http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/10-ian-2021-Pulsul-Zilei-part-1.mp3 http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/10-ian-2021-Pulsul-Zilei-part-2.mp3 11:00… Pentru Nicolae Tomescu, Alexandru Iurea, Gabriel Elvis Mihalachioaei, dicția clara ocupa un loc special…

- http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/Pulsul_zilei_Partea_01.mp3 http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/Pulsul_zilei_Partea_a_II-a.mp3 10:00… Intr-un context „pandemic”, asigur calitatea producției editoriale, creșterea competitivitații publicistice – prin…

- Garda de Mediu nu scapa pe nimeni! Majoritatea oamenilor care stau la curte au acest obicei care ii poate costa scump. Aceștia risca amenzi de pana la 20.000 de lei daca fac acest lucru. La ce obicei trebuie sa renunțe mulți in special in sezonul de toamna? Amenzi mari pentru romanii care nu uita de…