Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie are 46 de ani, este profesor de Limba Romana la Colegiul Vianu din București și deține funcția de președinte la PNL Sectorul 2. Anisie a deținut funcția de secretar de stat pe invațamantul preuniversitar in Ministerul Educației, in perioada Guvernarii Cioloș, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Totodata, propusa in fruntea Ministerului Educatiei este Monica Anisie, profesor de Limba Romana la liceul "Tudor Vianu" din Capitala. Cine este Monica Anisie? Monica Anisie a absolvit Universitatea din Bucuresti si are doua diplome de master, una in Management Educational si cea de a doua in Integrare…

- Scandalul filmarilor de la intervenția de la tragedia din Clubul Colectiv bubuie și in Parlament. Deputatul PNL Ovidiu Raețchi, aflat pe lista scurta pentru Ministerul Apararii, cere audieri de urgența in Parlament. Raețchi este in prezent membru al Comisiei de Aparare din Camera Deputaților.Citește…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca negocierile avute marti au decurs bine si au existat intelegeri cu aproape fiecare formatiune politica participanta la consultari si crede ca sansele de a reusi investirea Guvernului sunt foarte mari. Ludovic Orban a anuntat…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat luni, in ședința conducerii PNL din Parlament, aflata in desfașurare la ora transmiterii acestei știri, care sunt candidații din care iși va alege, impreuna cu colegii și cu președintele Klaus Iohannis, miniștrii la portofoliile Educației și Agriculturii:Ministerul…

- Madalina Mezei a declarat ca Razvan Cuc i-ar fi cerut sa țina la sol aeronavele care faceau curse interne spre București, astfel incat unii deputați și senatori sa nu mai ajunga la Parlament in ziua moțiunii de cenzura. „Este adevarat. Mi-a cerut sa țin avioanele la sol. Mi-a zis sa nu vina…

- Numirea unui nou ministru al Educatiei in viitorul Guvern suscita discutii mai ales legate de sperantele pe care angajatii sistemului si le pun intr un om ancorat in nevoile stringente.Si daca pana mai ieri s au vehiculat numele Ralucai Turcanu si al Monicai Anisie, s ar parea ca, in cele din urma,…

- Guvernul de la Bucuresti traverseaza un moment de criza, dupa decizia ALDE de iesire din cabinet si ca urmare a faptului ca presedintele Klaus Iohannis nu a acceptat, inca, propunerile de interimari pentru ministrii care apartineau acestei formatiuni. In plus, conducerea ALDE a decis excluderea din…