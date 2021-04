Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare sambata dimineata 24 de mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si judetele Giurgiu, Prahova si Ilfov si mai multe mandate de aducere, intr-o cauza vizand infractiunile…

- Un barbat a intrat in curtea secției 9 de Poliție din București, pe Șoseaua Pantelimon, și a atacat polițistul care controla accesul in cladire, injunghiindu-l, scrie ziare.com . Poliția Capitalei a transmis un comunicat legat de incident. „In noaptea de 01/02 aprilie 2021, un barbat de 28 de ani, din…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, patru pechezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, la persoane suspectate ca au construit intr-un parc monument istoric. Surse din ancheta au transmis ca reprezentanții unor societați comerciale au construit ilegal corpuri de cladiri in Parcul Herastrau. Lucrarile…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza, miercuri, patru perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti. Potrivit unor surse judiciare, ancheta…

- Mai multi lautari celebri sunt vizati de procurori si politisti, intr-un dosar de inselaciune. Potrivit unor surse judiciare, printre cele 99 de persoane care sunt aduse cu mandat la audieri, joi dimineata, se afla si Toni Ialomițeanu, frații Cocoș și Silvian Voicu, fratele lui Bursuc. Acestia ar…

- La aceasta ora, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 5 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, in care se efectueaza cercetari cu…

- 11 persoane sunt vizate de ancheta polițiștilor din Capitala pentru ca ar fi primit ilegal pana la 4.500 de lei pe luna. Politistii bucuresteni de la Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare…

- Procurorii au deschis dosar penal in rem pentru infracțiunile de incitare la ura sau discriminare, in cazul lui Alexandru Cumpanașu. Conform Parchetului Judecatoriei Sectorului 4 București, miercuri a fost inregistrat un dosar penal, ca urmare a sesizarii din oficiu a poliției, in care se fac cercetari…