Audiența premiilor Oscar, prăbușire la un minim istoric în SUA Audiența premiillor Oscar de sâmbata noapte s-a prabușit cu 9,85 milioane de telespectatori în Statele Unite, o scadere de peste 58% fața de anul precedent și un minim istoric, potrivit cifrelor comunicate de canalul ABC care a transmis ceremonia.

La începutul anului 2020, înainte de pandemia care a zguduit Hollywoodul și industria cinematografica, ceremonia Oscar a atras 23,6 milioane de spectatori americani, ceea ce era deja la momentul respectiv cel mai slab scor de audiența înregistrat de eveniment.



Acest rezultat foarte rau a fost așteptat de catre…

Sursa articol: hotnews.ro

