Stiri pe aceeasi tema

- Audi, divizie a grupului german Volkswagen AG, va renunta din 2026 la masinile cu motor pe benzina si motorina, a anuntat publicatia Sueddeutsche Zeitung, citand declaratiile sefului Audi, Markus Duesmann, catre reprezentantii sindicatului si ai conducerii companiei, transmite Reuters, citat de agerpres.…

- Intr-un interviu recent, șeful Audi a spus ca brand-ul din Ingolstadt nu va mai dezvolta o noua generație de motoare cu ardere interna. In schimb, nemții le vor imbunatați pe cele existente pentru a indeplini noile standarde de emisii. Anterior, Markus Duesmann susținea ca Audi ar putea deveni un brand…

- Lamborghini va investi 1,5 miliarde euro pentru a avea in gama doar modele hibride in 2024, iar un model complet electric va veni spre finalul acestui deceniu, potrivit oficialilor companiei. In Europa s-au vandut anul trecut aproape 2.000 de mașini ale marcii, iar cel mai bun an a fost 2019. In Romania…

- Renault a raportat o scadere a veniturilor cu 1,1% pentru cele trei luni pana in martie, in timp ce se lupta sa scape de consecințele pandemiei COVID-19. Sub directorul executiv Luca de Meo, care a preluat fraiele in iulie anul trecut, compania cauta sa produca mai puține mașini și sa se concentreze…

- Producția auto a atins aproape 40.000 de mașini in luna martie, in Romania, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile. In primele trei luni din 2021, uzinele Dacia și Ford din Romania au fabricat un total de peste 117.000 de mașini. In luna martie, cele doua uzine locale…

- In luna martie 2021, au fost produse in Romania un numar de 39.986 de autoturisme. Dintre acestea 24.077 de unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 15.909 de unitați au fost produse de uzina FORD de la Craiova, potrivit ACAROM. Producția de autoturisme in Romania in primele trei luni…

- Stellantis are in vedere triplarea vanzarilor globale de vehicule electrice in acest an, a declarat joi șeful holdingului Exor, principalul acționar al producatorului de automobile inființat la inceputul acestui an. Al patrulea cel mai mare producator auto din lume vizeaza vanzari globale de 400.000…

- Francezii de la Renault, care deține și marca Dacia, estimeaza ca vanzarile sale de mașini complet electrice și hibride se vor dubla in 2021 fața de un an mai devreme, in condițiile in care caștigare unui loc in fața cursei de electrificare a automobilelor devine acerba. Companiile auto se lupta sa…