Au vrut sa intre pe teritoriul Romaniei cu teste COVID negative false. Ce masuri au luat politistii de frontiera pentru trei cetateni bulgari

- Politistii de frontiera galateni au descoperit doi cetateni din Republica Moldova care au prezentat autoritatilor competente, teste negative pentru infectia cu COVID-19, false, informeaza, marti, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in Punctul…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au depistat trei cetațeni bulgari care au prezentat pentru control autoritatilor competente, teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2, cu intenția de a intra pe teritoriul Romaniei. In cursul zilei de ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Trei cetateni bulgari au incercat sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu teste negative de coronavirus care s-au dovedit a fi false, potrivit news.ro. ”In cursul zilei de ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier, s-au prezentat pe sensul de intrare…

- „In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier s-au prezentat, pe sensul de intrare in tara, doi barbati, cu varste de 17, respectiv 41 de ani, si o femeie, in varsta de 38 de ani, toti de nationalitate bulgara, care au prezentat pentru control teste PCR cu rezultate negative pentru detectia infectiei…

- Trei cetațeni bulgari au incercat sa intre in Romania folosind teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2. Potrivit Poliției de Frontiera, cetațenii bulgari, doi barbați, in varsta de 17, respectiv 41 de ani, și o femeie, in varsta de 38 de ani, s-au prezentat la Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera din Botosani au descoperit, pe pasapoartele a trei cetateni din Tadjikistan si Kazahstan vize de calatorie false, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, cele trei persoane…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat sase cetateni straini, dintre care patru au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, ascunsi in mijloace de transport, iar doi au trecut ilegal frontiera din Ucraina, pe jos, cu intenția de a ajunge in Germania. Cu totii sunt cercetati acum pentru trecere…

- Doi cetateni straini au fost depistati de politistii de frontiera de la PTF Negru Voda, ascunsi in camion. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda doi cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania,…