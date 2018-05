Au venit din toata lumea la Bucuresti sa il vada pe Sebastian Stan

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de orgine romana Sebastian Stan le-a facut o surpriza de proporții fanilor seriei “Avengers”. Actorul, care joaca rolul lui Bucky in pelicula “Avengers: Infinity War”, a aparut la proiecția filmului, la sala IMAX Cinema City. Fanii bucureșteni ai seriei Avengers au avut parte de o surpriza,…

- Marvel a incasat in acest weekend doar in America de Nord peste 250 milioane de dolari din 4,474 locații diferite. Acest lucru declara faptul ca “Avengers:Infinity War” a avut cel mai puternic debut din toate timpurile. “Avengers” au depașit deja “Star Wars: The force awakens”, care a strans la debut…

- "Avengers: Infinity War" ar putea aduna in America de Nord nu mai putin de 240 de milioane de dolari in primul weekend de lansare, la mica distanta de recordul de 248 de milioane de dolari stabilit de "Star Wars: The Force Awakens". Compania Disney este ceva mai prudenta si sugereaza o lansare interna…

- Atmosfera de Hollywood vineri seara la Bucuresti. Sute de fani l-au asteptat pe Sebastian Stan, actorul roman ajuns faimos in America si care a jucat in blockbustere cunoscute, alaturi de Matt Damon, Nicole Kidman sau Natalie Portman.

- Unul dintre cei mai importanti actori ai filmului american din anii ’40, care si-a castigat faima jucand roluri de gangster, a avut origini romanesti. Edward G. Robinson s-a nascut pe 12 decembrie 1893 la Bucuresti, intr-o familie de evrei. Robinson a fost singurul actor cu origini romanesti care a…

- In aprilie va fi o avalansa de vedete de la Hollywood in Bucuresti pentru ceea ce se anunta cea mai cool premiera a unui film romanesc. E vorba despre filmul The Wanderers – Vanatorul de spirite.