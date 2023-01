Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unei companii aeriene blocați pe o insula indepartata din Pacific dupa o aterizare de urgența in drum spre Sydney au profitat la maxim de aventura lor neașteptata și idilica din ajunul Anului Nou, dar au avut parte și de o capcana: au trecut in

- Solstitiul de iarna din emisfera nordica, la 21 decembrie, marcheaza inceputul iernii astronomice, iar in aceasta zi, cea mai „scurta” din an, sunt cele mai putine ore de lumina, respectiv cele mai multe ore de intuneric. Pentru Bucuresti, vor fi 8 ore si 50 de minute de lumina naturala, iar durata…

- Pasagerii infectați cu Covid au fost sfatuiți sa stea departe de mijloacele de transport in comun dupa cel mai mare focar de infecție de la Ruby Princess, anunța The Guardian. Nava de croaziera Majestic Princess - care transporta aproximativ 800 de pasageri Covid-19 pozitiv - a acostat la Sydney,…