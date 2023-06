Stiri pe aceeasi tema

- Inca un copac a fost pus la pamant, luni dimineața, 19 iunie 2023, in Parcul Eminescu. Un arbore care, la prima vedere, parea sanatos, dar... The post A mai „cazut” un arbore din Parcul Eminescu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cine poate taia arbori in Parcul Eminescu? Cine poate interveni aici? Cine stabileste daca un arbore e bolnav si trebuie taiat, sau e sanatos? Acestea... The post La moartea unui stejar. Primaria Arad, cu drujba in legi și in Parcul Eminescu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Puțin peste 20 de aradeni s-au adunat luni seara in jurul trunchiului stejarului secular, facut bucați, in Parcul Eminescu. Au simțit ca este de datoria... The post Un grup de aradeni au jelit stejarul taiat in Parcul Eminescu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un numar mare de aradeni au fost revoltați la vestea ca cel mai vechi stejar din Parcul Eminescu a fost taiat vineri, fiind anunțat inclusiv... The post Primaria justifica taierea stejarului din Parcul Eminescu: „prezenta stare de putrefacție” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Parcul Eminescu, loc de promenada de mai bine de o suta de ani, a avut mereu un loc special in sufletul aradenilor. Tocmai de aceea... The post Este anunțat protest din cauza taierii stejarului secular din Parcul Eminescu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Da, m-am nascut acolo, langa sensul giratoriu din care o iei, venind dinspre Arad, sau spre Oradea sau spre Ineu. Da, langa primaria de acum,... The post Incetinitorul de particule – Chișineu-Criș, orașelul meu natal, in centrul crimei prost organizate de provincie appeared first on Special Arad · ultimele…

- Da, m-am nascut acolo, langa sensul giratoriu din care o iei, venind dinspre Arad, sau spre Oradea sau spre Ineu. Da, langa primaria de acum,... The post Incetinitorul de particule – Chișineu-Criș, orașul meu natal, in centrul crimei prost organizate de provincie appeared first on Special Arad · ultimele…

- Parte din autospecialele folosite de polițiștii aradeni in misiuni vor putea fi admirate joi, intre orele 10:00-14:00, in parcul Mihai Eminescu din spatele Primariei Arad,... The post Ziua Poliției aduce autospecialele IPJ Arad in Parcul Eminescu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…