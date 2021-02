Au stat ascunse 2.000 de ani: Ce au găsit arheologii în China Mai multe figurine antice intacte din ceramica, reprezentand siluete feminine si cai, au fost descoperite de arheologi in provincia Henan din centrul Chinei, informeaza marti agentia Xinhua. Relicvele includ peste zece figurine din ceramica reprezentand siluete feminine si statuete in forma de cal si dateaza din timpul dinastiei Han de Vest (202 i.e.n. - 25 e.n.), scrie agerpres.ro. Citește și: ‘La vremuri noi, tot noi!’ Pensionari din Ministerul de Interne, ‘unși’ directori de Clotilde Armand și Ciprian Ciucu Figurinele au fost descoperite in unele morminte antice din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

