Au spart automatul de cafea din sat şi au furat bunuri în valoare de 3.500 lei Doi indivizi care au spart un automat de cafea si au furat banii din interior au fost bagati dupa gratii. Automatul de cafea se afla in localitatea Popricani iar din interior cei doi hoti au luat 3.500 de lei. „La data de 26 aprilie, politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Popricani au retinut doua persoane banuite de comiterea infractiunii de furt calificat. Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca, la data de 25 aprilie , doua persoane, prin fortarea sistemului de inchidere a unui automat de cafea de pe raza comunei Popricani, ar fi sustras caseta de bani si cititorul de bancnote, cauzand… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

