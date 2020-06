Stiri pe aceeasi tema

- Politistii municipiului Orsova, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Orsova, au efectuat 5 perchezitii domicilare in judetul Bistrita- Nasaud si in muncipiului Bucuresti, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de furt calificat.

- Doi barbați au fost reținuți de polițistii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște. La data de 29 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, doi barbați de 22 și 24 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de furt. Cei in…

- Sunt doi copii, de 12 și 13 ani, care sunt cercetați de polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale din Lugoj, fiind banuiți ca au talharit o batrana, i-ar fi furat 100 de lei și doua telefoane mobile. In 21 mai, polițiștii lugojeni au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie de 74 ... The…

- Atentie, nu deschideti mesaje care contin sintagma: detalii secrete COVID-19! Este un avertisment serios privind o noua amenintare informatica, ce vine de la SRI, pentru toti cei care au telefoane mobile cu Android. Noul virus permite foarte usor furtul datelor bancare. SRI recomanda verificarea de…

- Organizația Mondiala a Sanatații demonteaza noi mituri despre boala COVID-19, care in ultima vreme au inceput sa circule pe internet. Reprezentanții OMS au vrut sa clarifice astfel unele informații care au stat la baza unor fake news-uri raspandite in mediul online. Iata mai jos raspunsurile OMS la…

- Primarul Sectorului 5 din București, Daniel Florea, se pregatește sa cumpere telefoane mobile pentru toți elevii din sectorul pe care il pastorește. Pretextul este asigurarea accesului acestora la educație digitalizata.Primaria Sectorului 5 vrea sa cumpere 27.500 de telefoane mobile pentru elevi și…

- KRC Genk a anuntat ca doneaza 40 de laptopuri copiilor nevoiasi si 15 telefoane mobile unui spital, pentru pacientii cu coronavirus potrivit news.ro.Gruparea face aceste donatii in colaborare cu firma Tracs. Laptopurile vor ajunge la elevi de scoala primara care nu au echipamentele…

- Astazi, atenția noastra, a tuturor, este indreptata catre limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus Covid-19. Responsabilitate pentru aceasta o poarta fiecare dintre noi, insa povara cea mai grea este purtata de medicii antrenați in lupta pentru sanatatea pacientilor infectati.