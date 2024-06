Percheziții la persoane bănuite că au furat zeci de telefoane mobile dintr-un magazin Polițiștii au efectuat astazi șase percheziții la locuințele unor persoane banuite ca au jefuit un magazin din care au furat peste 80 de telefoane mobile. Fapta a fost comisa acum mai bine de doua saptamani, in noaptea de 20 spre 21 mai. Atunci, in jurul orei 2:00, Poliția Municipiului Vulcan a fost sesizata cu privire […] Articolul Percheziții la persoane banuite ca au furat zeci de telefoane mobile dintr-un magazin a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

