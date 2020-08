Au rămas trei: Ce adversare pot întâlni CFR Cluj, FCSB și FC Botoșani în preliminariile Europa League Liga 1 mai are trei reprezentante în cupele europene, toate în Europa League. CFR Cluj (eliminata dramatic de Dinamo Zagreb din Champions League), FCSB și FC Botoșani își vor afla adversarele din tururile preliminare ale Europa League.



CS U Craiova a parasit sezonul european dupa o înfrângere rușinoasa cu Lokomotiv Tbilisi (1-2).



CFR Cluj



Va intra direct în turul trei preliminar al Europa League, acolo unde va fi cap de serie.



Cum ar putea arata urna posibililor adversari:



Astana (Kazahstan)

Dundalk (Irlanda)

Slovan…

Sursa articol: hotnews.ro

