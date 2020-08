Au peste 50 de ani, dar arata AȘA in costum de baie Se spune ca nu exista tinerețe fara batranețe. Cel puțin nu in viața reala. Totuși, cateva dive de la Hollywood, demonstreaza contrariul. Cu un stil de viața sanatos, ajutate probabil și de o gena buna, arata impecabil la peste 50 de ani. Chiar mai bine decat altele arata la 20 sau 30. Elizabeth Hurley are 55 de ani. Are o silueta de invidiat pe care nu se teme sa o expuna pe rețelele de socializare. Ba din contra, posteaza adesea fotografii sexy in costum de baie. Vezi aceasta postare pe Instagram Another day…. another bikini @elizabethhurleybeach…