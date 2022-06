Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece locații din București, Gorj, Giurgiu și Delta Dunarii au fost percheziționate in urma cu doua zile, la solicitarea Parchetului European (EPPO). Perchezițiile au fost efectuate in cadrul unei anchete aflate in desfașurare privind o presupusa frauda, de peste 3 milioane de euro, cu fonduri…

- Parchetul European (EPPO) din Zagreb a depus miercuri, 25 mai, un rechizitoriu impotriva a 10 cetațeni croați, printre care se numara primarii din Nova Gradiska și Velika Gorica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi ancheteaza o presupusa frauda comisa in Romania, cu o valoare de peste 3 milioane de euro, a transmis, joi, EPPO intr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, in acest caz, se banuieste ca beneficiarul unui proiect finantat cu fonduri europene…

- Parchetul European, EPPO, condus de Laura Codruta Kovesi, ancheteaza o presupusa frauda comisa in Romania, cu fonduri europene de peste 3 milioane de euro, cu legaturi in Cipru, Portugalia si Spania, informeaza Agerpres . Autoritatile romane au efectuat zece perchezitii joi in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii, terapiile psihiatrice si serviciile conexe actului medical furnizate de psihologi si logopezi se pot acorda in continuare la distanta.Vestea buna este ca consultatiile la distanta se valideaza fara a fi necesara utilizarea cardului national…

- Parchetul European, instituția condusa de Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca a primit mai multe semnale care se refera la acuzații grave de frauda și corupție cu fonduri europene in Bulgaria. EPPO nu a oferit și alte detalii, insa a precizat ca este vorba despre „funcționari publici de rang inalt” și…

- Procurorul-sef european Laura Kovesi si procurorul european Juraj Novocky s-au intalnit in aceasta dimineata cu procurorul general ucrainean Iryna Venediktova. In timpul vizitei lor in Ucraina, Parchetul European (EPPO) si Parchetul General al Ucrainei au semnat un acord de lucru, potrivit unui comunicat…

