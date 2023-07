De la 1 august, va intra in vigoare plafonarea adaosului comercial la cele 14 alimente de baza desemnate de Guvern, ceea ce va duce la ieftiniri sau cel puțin așa se dorește. Comercianții au avut grija, insa, sa se pregateasca din timp: au scumpit ușor-ușor unele produse, in ultima vreme, „ca sa aiba de unde sa scada”, acum. Așa de exemplu s-a intamplat la uleiul de floarea soarelui, produs la care prețul scazuse in urma cu cateva saptamani sub 5 lei/litru. ”Prețul e o chestie complet volatila. Prețurile se stabilesc in timp real. Ce inseamna ca dam noi prețul la faina și la malai și la ulei mai…