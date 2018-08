Au mai fost barbati care au ajuns de urgenta la spital cu diverse obiecte in anus, dar de asa ceva nu s-a mai auzit! Medicii au incremenit cand au aflat povestea acestor ieseni

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii ieseni au acordat ingrijiri medicale, in cursul zilei de sambata, 11 august, unor persoane care au fost muscate de serpi. Victimele au supravietuit si sunt sub observatie medicala.

- Un barbat din Iași a ajuns de urgența la spital dupa ce a mancat ciuperci…crude! Medicii nu sunt siguri ca ciupercile culese de el din padure erau otravitoare, cert este insa ca victima prezenta semnele unei indigestii severe. Barbatul a fost internat in secția de toxicologie. Barbatul din Iași care…

- Un barbat a fost lovit cu pietre de mai mulți copii, la Iași, și a ajuns la spital. Barbatul in varsta de 45 de ani a fost lovit destul de serios, mai ales in zona feței. Medicii l-au transferat la neurochirurgie. Un barbat in varsta de 45 de ani a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost lovit cu…

- Din cauza varstei si a problemelor de sanatate, starea in care acestia se afla se poate agrava foarte mult. Astfel, un caz recent este al unei femei in varsta de 88 de ani, care s-a urcat sa isi culeaga ciresele din copacul din curte si a ajuns la spital cu diverse fracturi, contuzii, cea mai afectata…

- Au ajuns la politie, fiind suspectati de consum de droguri in loc public. Este vorba de cinci indivizi, cu varstele cuprinse intre 22 si, respectiv, 39 de ani, care au fost retinuti de oamenii legii, in timp ce se aflau sub influenta stupefiantelor.

- Un barbat cu tensiune 25 a fost transportat de urgența la spital. Valoarea record i-a uimit chiar și pe medici și a determinat probleme grave de sanatate. Pacientul a fost operat, dar a intrat in coma. Pacientul era in evidența medicilor cu hipertensiune , dar doctorii au fost extrem de ingrijorați…

- Un galatean de 40 de ani a ajuns, luni, in stare grava la spital dupa ce a consumat o cantitate impresionanta de alcool. Medicii au stabilit ca barbatul are 6,3 la mie alcool in sange, transmite corespondentul MEDIAFAX.