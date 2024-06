Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Donald Trump a lansat un avertisment pentru adversarii sai politici, dupa verdictul de condamnare pe care l-a primit saptamana trecuta intr-un tribunal din New York. Intr-un interviu acordat publicației conservatoare Newsmax, Trump s-a referit la posibilitatea de a-și incarcera oponenții…

- Majoritatea americanilor aproba verdictul de condamnare a lui Donald Trump, insa cei care sunt neafiliați politic și republicanii susțin ca acesta nu ar trebui sa se retraga din campania pentru alegerile din noiembrie, cand va candida impotriva actualului președinte Joe Biden. Un sondaj de opinie publicat…

- Nivelul de violența al discursurilor a atins cote maxime in SUA, dupa condamnarea penala a fostului președinte Donald Trump. Taberele sunt oricum bine delimitate intre republicani și democrați, in contextul anului electoral – in noiembrie Joe Biden și Trump vor concura din nou in alegeri. Apariția din…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, ar fi acordat Ucrainei permisiunea sa foloseasca armele americane pentru a lovi ținte din Rusia, dar doar in apropierea regiunii Harkov, relateaza BBC. „Președintele a dat indicații, recent, echipei sale sa se asigure ca Ucraina poate folosi armele americane in…

- Gafa de proporții in Bacau, unde biroul electoral local l-a trecut pe lista de candidați la primarie pe Dumitru Sechelariu, mort acum 11 ani, in locul fratelui sau, Sergiu Sechelariu. Biroul Electoral de Circumscripție Municipal Bacau a facut o gafa de proporții, dupa ce l-a trecut pe lista de candidați…

- Fostul președinte Donald Trump a afirmat in repetate randuri ca procesul sau penal din Manhattan l-a impiedicat sa faca campanie in state-cheie precum Pennsylvania și Florida. Totuși, unde sta fostul președinte și posibil candidat la un nou mandat atunci cand nu merge la tribunal? „Ar trebui sa fiu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, merge in SUA, intr-o vizita de lucru la Washington. Șeful statului va fi primit marți la Casa Alba de catre Joe Biden, a anunțat Administrația Prezidențiala. Timp de doua zile, in 7 și 8 mai, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla intr-o vizita de lucru…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avut convorbiri confidențiale cu președintele american Joe Biden și cu cancelarul german Olaf Scholz in februarie pentru a-i convinge de necesitatea unei ambiguitați strategice in abordarea lor fața de Rusia, a relatat publicația americana Wall Street Journal,…