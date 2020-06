Brad Pitt si Angelina Jolie vor lansa pe piata un vin spumant roz. Cei doi detin impreuna un domeniu viticol in sudul Frantei, Chateau Miraval.

Desi sunt despartiti de patru ani, Angelina Jolie si Brad Pitt au inca multe lucruri in comun in afara de cei sase copii. De exemplu, un domeniu viticol in sudul Frantei.

Citește și: VIDEO Scandal intre PNL și USR! Replici de mahala: ‘Sunteți un ageamiu și un manipulator, care nu ați ințeles nimic. Nu fiți ipocriți și nu mințiți oamenii’

Cele doua staruri vor lansa pe piata un spumant roz, impreuna cu compania Perrin, scrie mediafax.ro.

Vinul…