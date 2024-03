Au înșelat o vânzătoare și s-au ales cu dosar penal Polițiștii au identificat, in data de 25 martie, doi zalauani de 26 și 29 de ani care erau banuiți de comiterea infracțiunii de inșelaciune. Din cercetarile efectuate a reieșit ca aceștia au inșelat, la data de 11 ianuarie, o vanzatoare din municipiu, inlocuind eticheta unui produs cu eticheta unui alt produs, mult mai ieftin. Prin urmare, la casa de marcat au achitat mai puțin, cauzand astfel un prejudiciu de aproximativ 924 de lei. Pe numele persoanelor cercetate a fost deschis cate un dosar de cercetare penala, intocmit sub aspectul comiterii… Articolul Au inșelat o vanzatoare și s-au ales… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o alcoolemie de 1,41 mg/l in aerul pur expirat, un barbat din Dragașani s-a urcat la volan și a provocat un accident rutier. Polițiștii din cadrul municipiului Dragașani, Formațiunea Rutiera au fost sesizați, pe 18 martie, in jurul orei 20.00, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe o…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște – Biroul Investigații Criminale, sprijini de efective de la Poliția Municipiului Fagaraș și de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Brașov, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au pus in aplicare un…

- Politistii au efectuat 66 de perchezitii in mai multe judete intr-un dosar de obtinere de fonduri guvernamentale pentru intreprinderi mici si mijlocii, prejudiciul estimat ridicandu-se la 5,8 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al IGPR, remis marti Agerpres. Citește și: O studenta la Medicina…

- Doi tineri din Bulgaria au fost retinuti de politistii din Valcea dupa ce ar fi agresat intr-o benzinarie de pe Valea Oltului, la Calimanesti, un barbat din Brezoi, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. „La data de 29 februarie a.c., politistii din Calimanesti…

- Polițiștii au fost solicitați sa intervina, in data de 28 februarie, la un caz de violența domestica care a avut loc in orașul Jibou. Din primele verificari efectuate la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat in varsta de 44 de ani, beat fiind, și-a batut soția in varsta de 42 de ani, amenințandu-și…

- Politistii harghiteni desfasoara mai multe perchezitii in Odorheiu Secuiesc, pentru identificarea si retinerea unor persoane banuite de implicare in activitati legate de traficul cu substante psihoactive si droguri, a informat IPJ Harghita. Perchezițiile sunt in plina defașurare, au precizat reprezentanții…

- La data de 1 februarie a.c., in jurul orei 08.30, politistii din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN 2A, in afara localitatii Ovidiu, s a produs un accident rutier, potrivit IPJ Constanta. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca o femeie, de…

- Un barbat de 41 de ani din localitatea Bistrita Bargaului s-a ales cu dosar penal dupa ce a plecat de acasa fara sa ii spuna sotiei unde merge, iar politistii sesizati de aceasta l-au cautat si l-au gasit conducand un vehicul fara sa aiba permis de conducere, a informat, joi, Inspectoratul de Politie…