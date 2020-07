Au innebunit #Delfinii. Vara asta Criss Blaziny si Alexandra Stan sunt primii!

Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit. Dupa ce au strans milioane de vizualizari pe Youtube, Vulpița și Rafaelo revin din nou cu o piesa, de data asta anunțata ca fiind hitul verii! ”Sushi Maki” e cea mai recenta melodie a celor doi, melodie cu ritmuri japoneze!

- O piesa pop despre energia pe care dragostea o creeaza in jurul persoanei iubite, “Aura” este cea mai recenta piesa impartasita de Serena. Serena a debutat in industria muzicala in urma cu 7 ani, atunci cand a inceput sa inregistreze si incarce pe retelele de socializare coveruri de piese autohtone…

- Albumul Irinei Rimes, Pastila, este acum disponibil și pe YouTube, pe canalul artistei, și toate magazinele digitale. Este primul album trap al Irinei și totodata un proiect extrem de important pentru ea. Pastila conține 10 piese și colaborari cu Amuly, Bruja și Nane. “Este o onoare in sine sa fiu prezent…

- Cantareata americana Dolly Parton a compus o noua melodie, in care abordeaza subiectul crizei provocate de noul coronavirus, informeaza agentia DPA, care citeaza o declaratie facuta miercuri de vedeta. Piesa, intitulata "When Life Is Good Again", vorbeste despre provocarile cu care se confrunta oamenii…

- Lady Gaga colaboreaza cu Ariana Grande pentru al doilea single extras de pe urmatorul album. Piesa “Rain On Me” este inclusa pe cel de-al saselea album lansat de catre Lady Gaga – “Chromatica”, material care va aparea pe 29 mai 2020. “Rain On Me” este prima colaborare dintre cele doua artiste, pentru…

- Smiley iși canta convingerea ca „Va fi bine“ in noua sa piesa, compusa in timpul perioadei de izolare și distanțare sociala, despre secretul fericirii și al binelui care este ascuns in fiecare om. „Uneori mi se pare ca fericirea este o alegere, pentru ca de noi depinde cum vedem lucrurile, cum lasam…

- “Cel mai bun cantaret” se vede si in online. De pe scena Salii Polivalente din Bucuresti, Vunk aduce pe YouTube emotia si energia concertului “Deja vu”, din 2019, prin melodia “Cel mai bun cantaret”. “Cu piesa asta ne-am propus sa refacem nostalgia anilor ’90, acel brit-pop care pe noi ne-a inspirat…

- Dupa un refren și un video pe canalul lui de TikTok cu care a facut ravagii și milioane de vizualizari, Emilian, artistul romantic de la HaHaHa Production, iși duce ideea muzicala mai departe și lanseaza piesa „Am innebunit” la cererea comunitații sale online. „M-am gandit sa sarbatoresc suceesul incredibil…