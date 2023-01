Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care a afectat duminica dimineața un bancomat din orașul Mediaș, județul Sibiu, a fost provocat. Polițiștii ii cauta pe autori și au deschis un dosar penal pentru tantativa de furt calificat.

- Un urs polar a atacat si a ucis marti o femeie si un minor intr-un sat izolat din vestul statului american Alaska, a anuntat politia, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 13 au fost ranite dupa ce o masina a accelerat si a intrat in pietoni, miercuri seara, intr-o intersectie aglomerata din Guangzhou, metropola din sudul Chinei, relateaza CNN.Videoclipurile care circula pe retelele sociale si care au fost geolocalizate de…

- Procurorii din Sibiu afirma ca adolescenta din Talmaciu care a fost rapita fusese logodita de parinti, potrivit traditiei rome, cu un baiat pe care nu il placea, insa ea cunoscuse pe Facebook un alt baiat. Acesta din urma a organizat rapirea ei, cu ajutorul parintilor si insotit chiar de mama sa,…

- O fata de 14 ani din Sibiu a fost rapita in timpul noptii din propria casa de patru barbati mascati.Politistii sunt in alerta si cer ajutor oamenilor pentru a o gasi. Oficial de la Politie La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 03.55, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu a fost…

- Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate, in cursul noptii, dintr-un bloc din orasul Talmaciu din cauza unui incendiu la unul dintre apartamente, pornit de la o lumanare lasata nesupravegheata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Andreea Stefan.…

- Un accident a avut loc in aceasta dupa amiaza pe raza localitatii Lunca Cetatuii, comuna Ciurea. Un autoturism a intrat in coliziune cu un TIR. In urma incidentului au rezultat cinci victime, constiente, neincarcerate. La fata locului se intervine cu mai multe echipaje de prim ajutor si terapie intensiva…

- De Ziua Naționala, in jurul orei 16:00, mai mulți sibieni au semnalat prin apeluri la 112 ca șoferul unui microbuz conduce haotic pe strazile din municipiul Sibiu, relateaza Turnul Sfatului. Polițiștii rutieri au declanșat verificari de urgența, depistand și oprind autovehiculul in cauza pe strada…