- Proiectul pistelor de biciclete din oraș merge mai departe. Și iși pastreaza tendința: strada și lucrul prost facut. Pista de biciclete de pe strada Subcetate NU e o excepție. Nu e strada, din cele 28 de strazi, pe care sa se faca pista de biciclete și sa nu apara nereguli. In unele zone pistele sunt…

- In zilele de 13 și 14 iulie, in intervalul oaar 18.00 – 21.00, pe un tronson de pe strada Valea Roșie din Baia Mare se va inchide circulația. Asta din cauza unor lucrari de intreținere a carosabilului. ”Anunț de interes public privind inchiderea circulației pe str. Valea Roșie tronson cuprins intre…

- Proiectul „pistelor de biciclete” este in plina derulare, la Bistrița. In final, 28 de strazi vor avea astfel de „covoare roșii”. CARE sunt cele 28 de strazi: Un proiect gandit in 2017 devine realitate in aceste zile. Este vorba de proiectul „Pistelor de biciclete”, un proiect in valoare de 4,7 milioane…

- Salvatorii montani voluntari ai Salvamont Maramureș au finalizat zilele trecute traseul turistic care face legatura intre judetețe Maramureș și Satu Mare. Salvamontiștii atenționeaza ca aproape de Poana Soci au fost zarite urme de urs. ”Salvatorii montani voluntari ai SPJ Salvamont Maramureș au finalizat…

- Piața Libertații Un nou maraon de vaccinare in Piața Libertații din Baia Mare in primul weekend al lunii iunie. Așadar, in perioada 5 – 6 iunie 2021, in locația mai sus amintita vom avea Maratonul de Vaccinare ”Impreuna pentru Viața!”. Un flux de vaccinare este dedicat adolescenților. Autoritațile județene…

- Lucrarile la Drumul Nordului merg cum merg, spre nemulțumirea șoferilor care sunt nevoiți sa faca zilnic drumuri prin zona pentru a veni in Baia Mare sau a merge la job in Farcașa sau in alte zone. Oamenii spun ca se circula dezastruos, in special la pod la Ardusat, blocajele fiind la ordinea zilei…

- Pandemia de coronavirus ne-a aratat cat de fragili suntem in fața unui virus. Acum am reușit sa avem vaccinuri, chiar mai multe, insa tot avem viața data peste cap. Doar ca tot mai mult se vorbește despre unele facilitați pe care le vor avea cei vaccinați. Te poți vaccina la medicul de familie cu Johnon&Johnson,…

- Moto 2021 Rand pe rand, evenimentele dedicate motocicliștilor se reiau unul cate unul. Daca luna trecuta am avut deschiderea oficiala a sezonului moto in Maramureș, eveniment care a avut loc in centrul vechi al Baii Mari, de data aceasta vorbim de un eveniment care reunește cluburi moto din toata zona…