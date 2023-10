Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a anunțat ca in acest municipiu au inceput lucrarile la proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata”. Mihaița Negura a precizat ca acesta este cel mai mare proiect realizat in Campulung cu fonduri europene, in valoare de aproximativ…

- O singura oferta a fost depusa la licitația organizata de Primaria Suceava pentru intreținerea strazilor din municipiu. Este vorba de o asociere formata din firmele SUCT, in calitate de lider, Autehnorom, Florconstruct, Roial Construct Bucovina Șcheia și Ara Road Lisaura. ”A avut loc licitația pentru…

- „Zilele orașului Vicovu de Sus”, care au avut loc pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, a devenit unul dintre cele mai mari evenimente care au fost organizate in aceasta vara in județul Suceava. Incepand cu ora 16:00 și pana tarziu in noapte, peste 20.000 de persoane au participat la evenimentele…

- Ministrul educației, Ligia Deca, a participat, astazi la lucrarile Universitații de vara „Merito” care se desfașoara in orașul Vicovu de Sus. „Am avut onoarea sa cunosc, astazi, profesori care mi-au aratat ce inseamna sa-ți iubești cu adevarat profesia și sa te dedici copiilor. M-am bucurat ca am fost…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca de saptamana viitoare vor incepe lucrari de modernizare pe mai multe tronsoane de drumuri naționale. Prezent astazi alaturi de primarul Vasile Iliuț in orașul Vicovu de Sus, Gheorghe Flutur a spus ca se lucreaza la asfaltarea drumului…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a aflat astazi in Vicovu de Sus impreuna cu primarul Vasile Iliuț pentru a vedea mai multe investiții din acest oraș. Gheorghe Flutur a salutat, in primul rand, lucrarile pe care Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- In perioada 10-13 august, orașul Vicovu de Sus va gazdui cea de-a treia ediție a Cupei „Ion Nistor”, o competiție care, așa cum ne-a obișnuit, va aduna la start crema minifotbalului romanesc. Practic, pentru patru zile Vicovu de Sus va deveni capitala minifotbalului din țara noastra, in condițiile in…

- Drumul Național 2E din orașul Vicovu de Sus se asfalteaza in totalitate dupa aproape 20 de ani de la o investiție similara. Primarul orașului Vasile Iliuț a precizat ca in momentul de fața se toarna un nou covor asfaltic de la vama cu Ucraina și pana la intersecția cu Voitinel și Vicovu de Sus. Vasile…