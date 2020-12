Promoție Open Air Blues in the garden festival

În perioada 10-24 decembrie , organizatorii Open Air Blues in the garden festival, ediția #2, oferă o promoție de 250 de abonamente, la prețul de 130 lei pentru 3(trei) zile de festival, a cărui lineup pentru 2021 este: Vineri, 27 august 2021, de la ora 18:00 Rock-blues night Ride on Band (România) Will Wilde… [citeste mai departe]