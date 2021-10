”Imperiul Leilor” iși cauta creditori pentru un nou sezon. Pro Tv anunța ca au inceput inscrierile pentru sezonul 3 al popularei platforme de ”intalnire” dintre o idee geniala și o sursa de finanțare pentru aceasta. Cel ce au incredere in afacerea lor și vor sa-și vada visul cu ochii, pot aplica pe site-ul emisiunii imperiulleilor.protv.ro. Inventatori ori antreprenori, oameni pasionați și cu viziune, pot ajunge sa negocieze finanțarea vieții lor in cel de-al treilea sezon al show-ului. Cei mai de succes lideri de business din Romania vor intra in „Imperiul leilor” pentru a inspira și susține,…