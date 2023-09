Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii concursului apicol Nektaria au lansat inscrierile pentru cea de-a doua editie, ce va avea loc in septembrie in municipiul Sfantu Gheorghe. Presedintele Asociatiei judetene de Apicultura Covasna, Deak Mihaly a declarat ca Nektaria este un concurs regional, ce are ca scop promovarea mierii…

- Competiția care a definit modul in care se joaca baschet 3×3 nu doar in Romania, ci și la nivel global a ajuns la sezonul cu numarul 18, iar Timișoara este primul oraș din afara Capitalei unde circuitul Sport Arena Streetball programeaza o etapa, dupa perioada pandemica. A cincea etapa a circuitului…

- In 23 iulie 2023 a avut loc concursul de admitere la Universitatea de Medicina și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, tip 1 (proba scrisa), intre orele 10.00 — 13.00, pentru programele de studii cu durata de 6 ani (360 ECTS): Facultatea de Medicina și Facultatea de Medicina Dentara. La Facultatea…

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…

- In cadrul ISHO Timișoara, organizatorii Romanian Jewelry Week prezinta o ediție speciala a expoziției internaționale. In perioada 30 iunie – 2 iulie, aproximativ 50 designeri și colective invitate din Romania și din intreaga lume vor lua parte la eveniment. Publicul din Timișoara va avea ocazia sa participe…

- Naționala de rugby 7s masculin a Romaniei va participa intre 25 și 27 iunie la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, competiție criteriu de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. In urma cantonamentului de pregatire de la Izvorani, staff-ul tehnic a selectat 13 sportivi care fac deplasarea…

- O tabara de arta destinata tinerilor din Timișoara va avea loc in perioada 1-7 iulie. Tinerii pot sa participe la unul dintre atelierele urmatoare: ceramica, pictura murala, grafica digitala, serigrafie, improvizație muzicala sau improvizație teatrala.

- Timișoara a gazduit cea de a șaptea ediție a conferinței internaționale “Security Challenges in the Balkans”. Conferința, organizata in cadrul parteneriatului existent intre Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center și sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, a devenit un eveniment…