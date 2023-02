Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a fost retinut de politisti, dupa ce a fost surprins in flagrant comercializand droguri de la un ghiseu improvizat intr-un imobil situat in zona centrala a municipiului Galati, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii Brigazii…

- Un tanar de 18 ani a fost retinut de politisti, dupa ce a fost surprins in flagrant comercializand droguri de la un ghiseu improvizat intr-un imobil situat in zona centrala a municipiului Galati, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii Brigazii…

- Un tanar de 18 ani a fost retinut de politisti, dupa ce a fost surprins in flagrant comercializand droguri de la un ghiseu improvizat intr-un imobil situat in zona centrala a municipiului Galati, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Un barbat a fost retinut de politisti iar altul este cercetat in libertate, dupa ce au incendiat intentionat o casa si au incercat sa puna foc la un alt imobil, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, la data de 3 ianuarie, Politia…

- Un barbat a fost retinut de politisti iar altul este cercetat in libertate, dupa ce au incendiat intentionat o casa si au incercat sa puna foc la un alt imobil, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, la data de 3 ianuarie, Politia Galati a fost sesizata…

- Un barbat a murit, miercuri, dupa ce a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa neregulamentar DN 24 in interiorul localitatii Berheci, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, citat de Agerpres. Miercuri, in jurul orei 07.00, Politia Galati a fost sesizata telefonic prin 112…

- FURT… Doi barbati, in varsta de 43, respectiv 53 de ani, din municipiul Husi, au fost retinuti de Politie pentru ca au furat lemne de pe raza comunei Hoceni. Oamenii au spus ca au furat doar cat sa puna pe foc, sa isi incalzeasca locuintele, insa orice fel de sustragere a materialului lemnos este pedepsita…

- Șase elevi de clasa a II-a de la o școala din Dobroești au ajuns la spital din cauza expunerii la o lampa cu UV, pornita de invațatoare, a transmis Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov. „La data de 5 decembrie a.c. polițiștii orașului Pantelimon s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca,…