Stiri pe aceeasi tema

- Garda Naționala de Mediu a anunțat miercuri ca rafinariile Vega, Petrotel – Lukoil S.A. și OMV Petrom Petrobrazi au fost amendate ca urmare poluarii din perioada 4-5 iulie, din cauza careia locuitorii din municipiul Ploiești au resimțit mirosuri insuportabile, potrivit unui anunț de pe pagina de Facebook…

- Trei rafinarii amplasate in judetul Prahova au fost amendate cu 250.000 de lei de comisarii Garzii de Mediu dupa ce, timp de doua zile, locuitorii municipiului Ploiesti au reclamat in repetate randuri disconfort olfactiv, iar in urma masuratorilor statiile automate de monitorizare a calitatii aerului…

- Garda de Mediu a aplicat sapte amenzi in valoare de 250.000 de lei rafinariilor din Ploiesti si din apropierea orasului, pentru poluarea aerului in zilele de 4 si 5 iulie, anuntul fiind facut, miercuri, pe pagina de Facebook a Garzii Nationale de Mediu. Rafinaria Vega a fost sanctionata cu trei amenzi…

- Primaria Urlati a fost amendata cu 50.000 de lei de catre comisarii de mediu in urma unui control al presedintelui Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, care a acuzat administratia locala ca "doseste deseuri", acoperindu-le cu pamant.

- Patru pescari au fost identificați ca pescuiau in perioada de prohibiție. Astfel, in loc de pește, aceștia s-au ales cu amenzi, iar in unele cazuri chiar cu permisele de pescuit reținute. Comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Hunedoara impreuna cu reprezentanți…

- Directorul Garzii Nationale de Mediu (GNM), Octavian Berceanu, a declarat vineri, la Ploiesti, ca in ultimele cinci zile au fost efectuate ample controale in judetul Prahova, in cadrul carora au fost aplicate , verificarile fiind efectuate de echipe mixte venite din alte judete pentru reducerea la…

- O ampla actiune de control a comisarilor Garzii de Mediu a avut in vizor centrele de dezmembrare a masinilor scoase din uz din comunele pravovene Bucov si Scorteni, dar si in Mizil si Ploiesti.

- Gunoaie, conglomerate de materiale de constructii puse peste ele, dezvoltari imobiliare in expansiune cu munti de deseuri langa – este ceea ce a descoperit șeful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, in zona Navodari, astazi, cand pe litoral incepe oficial sezonul estival. Berceanu a mers sambata…