Au găsit blana ursului Arthur! Este INCREDIBIL unde se afla! Autoritatile noastre au gasit blana ursului Arthur, considerata trofeu dupa ce animalul a fost vanat si ucis de prințul Emanuel de Liechtenstein, in Covasna. Blana animalului, trofeul propriu-zis, a fost identificata intr-o tabacarie din Targu Secuiesc și nu va mai parasi țara. De ce era blana acolo? Blana ursului era pregatita pentru a fi scoasa […] The post Au gasit blana ursului Arthur! Este INCREDIBIL unde se afla! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

