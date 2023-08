Stiri pe aceeasi tema

- 13, CU GHINON!… Dupa o ședința de judecata maraton, care a ținut opt ore, judecatorul de drepturi și libertați a decis ca cei 13 inculpați acuzați de comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice sa fie arestați preventiv. Inițial au fost reținute in acest caz 18 persoane, dar cinci…

- BEȚIVANI RATAȚI… Polițiștii barladeni au reținut doi barbați, de 23 și 34 de ani, din comuna Bacani, banuiți de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Totul s-a intamplat la o crașma din comuna, pe 5 august! Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala…

- INCREDIBIL… Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Banca, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna Roșiești, banuit de comiterea unei infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. Barbatul este suspectat ca la data de 23 iulie,…

- TUPEU… Trei barbați din comuna Zapodeni, tatal și doi fii, au ajuns pe mana polițiștilor dupa ce au fost acuzați de talharie calificata, violare de domiciliu și loviri și alte violențe. Victima celor trei a cazut un tanar de 27 de ani, abia intors din strainatate. Sambata seara, acesta a fost luat la…

- GHINION… de la ALCOOL… Patru barbați, cu varste cuprinse intre 35 și 21 de ani, din comunele Coroiești și Ivești, județul Vaslui, banuiți de savarșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, au fost reținuiți de Politistii Secției 3 Poliție Rurala Barlad. Oamenii legii…

- HOȚ… Polițiștii barladeni au reținut un tanar, Ionuț Sergiu Batista, in varsta de 23 de ani, din Barlad, banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat. Fapta a vut loc in data de 1 mai a.c., la o locuința din cartierul Munteni din oraș. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii barladeni…

- PEDEAPSA!…Politistii vasluieni au retinut trei barbati, cu varste intre 16 si 53 ani, din comuna Voinesti, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat. Politistii au documentat si probat activitatea infractionala a celor trei barbati, rezultand ca acestia au comis mai multe furturi in perioada…