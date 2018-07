Au furat de la un bătrân din Godinești care dormea într-un VAGON! La data de 02 iulie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Godinesti au fost sesizati de un localnic, de 61 de ani, cu privire la faptul ca doua persoane de sex masculin ar fi patruns prin efractie, intr-un vagon de dormit amplasat pe raza comunei, de unde i-ar fi sustras o boxa audio portabila, un rucsac cu mai multe bunuri, in care se gasea și suma de 104 lei si un act de identitate. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, la data de 18 iulie a.c., au fost identificați doi tineri, de 21 și 24 de ani, din comuna Godinesti, respectiv orașul Rovinari, fiind… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

