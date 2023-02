Au fost treziți în toiul nopți de RO-ALERT! ”Ferească Dumnezeu… Bate vântul… Dar așa ceva…” Brașovenii au fost treziți din somn, in toiul nopții, de o avertizare RO-ALERT de vant. Reacțiile au fost extrem de nervoase. O avertizare RO-ALERT a fost trimisa la ora 2.32 de catre ISU Brașov pentru brașoveni și cei aflați in zona. „Avertizare meteo de vant puternic. Perioada de manifestare 19.02. 2023 2:20 – 6.00. Evitați deplasarile și luați masuri de adapostire și autoprotecție! Apelați serviciul de urgența 112 numai in caz de necesitate. ISU Brașov”. Mesajul a fost transmis și in limba engleza. Pe rețelele de socializare oamenii s-au plans ca au fost treziți din somn și ca alerta le-a indus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de ancheta din Parlament privind anchizițiile din pandemie ii cheama, intr-un final, sa dea explicații pe reprezentanții Ministerului Sanatații și pe cei ai Parchetului General. Totul vine in contextul in care la DNA sunt deschise peste 90 de dosare cu prejudicii urașe. In timp ce romanii erau…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat oficial reținerea șefului Romarm, Gabriel Țuțu, pentru abuz in serviciu, trafic de influența și fals intelectual. Vizat de același dosar este și fostul selecționer al Romaniei Victor Pițurca, care a fost reținut pentru cumparare de influența. Dosarul de care…

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, reales recent in frutea filialei judetene a PSD, sustine ca partidul nu avea cum sa ii ”saraceasca” pe vasluieni, intrucat acestia nu au fost niciodata ”foarte bogati”. Cand a fost acea perioada in care vasluienii erau foarte bogati, se bucurau…

- Polițiștii Inspectoratul de Politie Judetean Valcea a luat masurile necesare pentru prevenirea evenimentelor negative in minivacanta prilejuita de sarbatorirea Unirii Principatelor Romane. In perioada 20-24 ianuarie a.c., politistii din judetul Valcea vor intensifica actiunile ce vizeaza prevenirea…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica ( DNSC ) transmite, luni, un avertisment cu privire la mail-uri sau sms-uri malitioase care pretind a fi transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ( ANAF ). Atacatorii cibernetici profita de perioada depunerii unor declaratii fiscale sau pentru…

- Radu Roatis, fostul sef al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat de Tribunalul Mures la doi ani si sase luni de inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, intr-un dosar de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata…

- Presedintele Senatului Romaniei, Alina Gorghiu, le-a transmis, ieri, revolutionarilor din Decembrie 1989 de la Timisoara un mesaj incredibil, adica sa uite traumele acelui moment si sa participe activ la eforturile societatii romanesti, pentru ca perioada este foarte complicata, iar anul 2023 va fi…

- Cu puțin timp inainte sa fie saltat de procurorii DNA, Niculae Badalau, vice-președintele Curții de Conturi, l-a amenințat pe unul dintre jurnaliștii noștri cu amenințari mafiote. In urma dezvaluirilor din ultimele saptamani ale jurnaliștilor PUTEREA despre afacerile de milioane ale familiei Badalau,…