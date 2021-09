Stiri pe aceeasi tema

- (P) Ce metrici trebuie sa conțina un raport SEO cu adevarat eficient Daca te-ai hotarat sa faci un audit site-ului tau sau vrei doar sa incepi cu dreptul o strategie de marketing pentru afacerea ta online, atunci va trebui sa ai in vedere mai inainte de orice o colaborare cu o agenție de marketing…

- Nu de puține ori, atunci cand avem un dor in suflet sau o apasare care ne intristeaza profund, cautam liniștea in lacașele de cult. Vara, cu precadere perioada vacanței, ne permite sa ne reculegem mai mult timp in sanul manastirilor și al bisericilor. Indiferent de situația delicata in care ne aflam,…

- Adaptare graduala la noua politica tarifara integrata transport de suprafața – subteran, in regiunea București – Ilfov @ Controlorii vor desfașura acțiuni susținute de prevenție și de indrumare a calatorilor @ Noile contracte de delegare de gestiune a serviciului public de transport calatori obliga…

- @ In cursul anului viitor, vor fi gata și pasajele Domnești, Berceni, Olteniței – Popești-Leordeni și Cernica Pe 1 octombrie 2021, mult mai devreme fața de termenul contractat (așa cum a promis la preluarea mandatului de secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, fost administrator…

- Elevii din Gradiștea și Moara Vlasiei, aceștia din urma facand parte din Organizația Cercetașilor din comuna in care locuiesc, au dovedit, din nou, ca iubesc natura și frumusețile acesteia. Vineri, pe 11 iunie, ei au celebrat Ziua Mondiala a Mediului și au susținut o sesiune de referate pe teme legate…

- Dupa 9 ani, CS Mioveni revine in primul eșalon fotbalistic și o face dupa un baraj palpitant, caștigat cu 2-1, in fața unei echipe de Liga I, Hermanstadt din Sibiu. Așadar, județul nostru va fi reprezentat și de o a doua echipa, dupa FC Argeș, in elita fotbalului romanesc. Pentru aceasta reușita remarcabila,…

- Grupul de lucru din Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) a cuantificat un volum de proiecte verzi in valoare de 60 de miliarde de euro, care se afla in prezent in cadrul sectorului public si in cadrul sectorului privat, a anuntat Florian Neagu, director adjunct BNR, Coordonatorul…

- Una dintre cele mai importante familii boieresti si princiare din Moldova a fost familia Callimachi. Drumul acestui neam de la razestii din Orhei la cele mai inalte demnitati a fost fascinant, iar influenta lui in istoria romanilor, de multe ori decisiva.