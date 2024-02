Au fost publicate rapoarte de selecție aferente DR 30 Primele proiecte de investiții in agricultura pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile prin AFIR in noua programare financiara deschisa in 2023 au fost selectate in vedere finanțarii prin PS PAC 2027. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe www.afir.ro primele rapoarte de selecție lunare pentru cererile de finanțare depuse in prima etapa de sesiune a intervenției DR-30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricola Comuna 2023 – 2027 (PS PAC 2027). Astfel,…