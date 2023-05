Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, 27 aprilie, Poliția Romana a fost solicitata de autoritațile din Republica Moldova sa il preia pe fostul deputat Cristian Rizea (54 de ani), fața de care Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Acesta a fost preluat cu sprijinul Poliției de Frontiera…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost arestat in Republica Moldova și deja a fost extradat catre Romania, in seara zilei de 27 aprilie, informeaza TV8.md.Cristian Rizea era condamnat in Romania la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, dar intre timp el fugise in Republica Moldova. In țara vecina,…

- Generalul ucrainean din serviciile de spionaj, Oleksandr Skipalski, susține ca un ofițer al serviciului secret al țarii sale, care a lucrat la Cernauți in timpul președinției lui Ianukovici, a confirmat intalnirea deputatului roman cu agenții ruși. Informația a aparut in publicația ucraineana Obozrevatel.…

- Fostul deputat roman fugar, Cristian Rizea, a venit astazi cu o solicitare la Consiliul Superior al Procurorilor. Acesta s-a plans pe „pretinse acțiuni ilegale ale fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu”.

- Europa se confrunta cu un val de proteste in ultimele saptamani. Au fost manifestații in mai multe țari precum Grecia, Franța, Georgia, Belgia, Ungaria sau Republica Moldova. Motivele difera de la caz la caz, dar este clar ca oamenii sunt tensionați și nemulțumiți.

- Dupa condamnarea definitiva a președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, la șase ani și opt luni de inchisoare, de catre magistrații Curții de Apel Brașov, acesta din urma a ales varianta patentata de mulți alți politicieni inaintea sa ( Elena Udrea, Sorin Oprescu, Cristian Rizea, Sebastian…

- Federația Rusa iși dorește ca Republica Moldova sa fie un stat slab, șantajabil, cu cetațeni saraci. O spune europarlamentarul roman, Siegfried Mureșan, potrivit caruia Moscova iși dorește sa destabilizeze situația in Republica Moldova pentru a o reintoarce in sfera sa de influența. Potrivit oficialului…

- Premierul Dorin Recean v-a efectua saptamina viitoare prima sa vizita in strainatate. In cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, Recean a spus ca urmeaza sa intreprinda o vizita de lucru la București. Potrivit lui, acest aspect a fost deja discutat telefonic cu omologul sau roman, Nicolae…