Au fost începute dezbateri pentru autorizarea unui medicament împotriva Alzheimer Expertii dintr-un comitet al Agentiei americane pentru alimente si medicamente (FDA) au inceput dezbaterile privind o posibila recomandare in vederea autorizarii traditionale pe piata americana a noului medicament dezvoltat impotriva maladiei Alzheimer de companiile Esai si Biogen, Lequembi, o decizie care ar putea sa extinda platile efectuate prin Medicare (programul guvernamental de asigurari de sanatate din SUA – n.red.) pentru acest tratament, a informat Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Leqembi a primit aprobarea in procedura accelerata din partea FDA in ianuarie 2023 datorita abilitatii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

