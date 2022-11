Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute au fost finalizate lucrarile la investiția „Modernizare ramificații din strada Transilvaniei”, din orașul Campeni. Urmeaza sa fie trasate și marcajele rutiere. Valoarea totala a acestui proiect finanțat de la bugetul local este de 355.964, 32 lei. De aceasta investiție vor beneficia in…

- Rețeaua de iluminat public din orașul Jibou se afla in plin proces de modernizare, lucrarile fiind aproape de final. Valoarea investiției este de 13 milioane de lei, fonduri europene. Investiția a vizat modernizarea sistemului de iluminat public. Lucrarile au inceput in primavara acestui an, investiția…

- Administratia ploiesteana va investi 6.962.400 euro, fonduri asigurate prin PNRR, in proiectul ”Anvelopare blocuri Lot P1”, care implica lucrari destinate cresterii eficientei energetice, inclusiv instalare de statii de incarcare rapida pentru vehicule electrice, aferente cladirilor publice (cu putere…

- Incep lucrarile de modernizare a Aeroportului International „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, in acest scop fiind semnate doua contracte de finantare, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.Valoarea lucrarilor fiind de aproximativ 44 milioane de euro.„Incepe…

- Proiectul de modernizare al Colegiului Național „Gheorghe Șincai” este singurul proiect finanțat din bugetul local al municipiului. Din 32 de proiecte, 31 au fost finanțate din fonduri europene. Municipiul Baia Mare a platit deja o parte din acești bani. Oficialii Primariei Baia Mare spun ca acest proiect…

- Consiliul Județean Suceava a aprobat, astazi, noii indicatori financiari pentru finalizarea lucrarilor la cei aproape 76 de kilometri pe axa rutiera strategica Suceava – Iași. In urma reevaluarii, valoarea totala a investiției pentru modernizarea acestei axe a crescut de la 226 la 318 milioane de lei.…

- Incep lucrarile de extindere, modernizare și dotare la spitalul din Alba Iulia pentru relocarea policlinicii. Valoarea investiției Incep lucrarile de construcție și amenajare a noii policlinici a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Luni, amplasamentul a fost predat constructorului care a…

- Lucrarile la Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița avanseaza, anunța primarul Ioan Turc. „Unitatea școlara, aflata pe Bulevardul Republicii, avea aspect și dotari invechite și se afla in stare de degradare, ceea ce facea ca procesul educațional sa se desfașoare in condiții nepotrivite pentru un invațamant…