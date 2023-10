Au fost finalizate actiunile de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor din judetul Bistrita-Nasaud.

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții mai multor instituții au verificat construcțiile hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundațiilor din județul Bistrița-Nasaud. „Acestea sunt in stare buna de funcționare” – este concluzia la care s-a ajuns. Conform Apele Romane Someș-Tisa , au fost finalizate acțiunile de verificare…

- In perioada 4 – 5 octombrie 2023, se va desfasura exercitiul de simulare a producerii de inundatii in bazinele hidrografice Someșul Mare și Someș, aferente județelor Bistrița-Nasaud și Cluj, de la statia hidrometrica Sangeorz-Bai pana in secțiunea Dej, de pe raul Somes. Scopul actiunii este verificarea…

- Lucrarile la sistemul de colectare a deseurilor plutitoare de pe raul Somesul Mare sunt in plina desfasurare. Acesta este amplasat in localitatea Beclean din judetul Bistrita-Nasaud, in amonte de podul pietonal care asigura legatura intre Beclean si Beclenut. Deseurile vor fi colectate de pe suprafata…

- Polițiștii Compartimentului Rutier din Bistrița-Nasaud au intervenit duminica la un accident produs pe Drumul Județean 172, intre Beclean și Figa. Din primele informații, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din Recea Cristur, județul Cluj, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis miercuri seara o noua atentionare de fenomene imediate Cod Galben pentru rauri din judetul Bistrita Nasaud, valabila pana joi la ora 02:00.Potrivit INHGA, incepand cu ora 21:05, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor…

- Meteorologii au emis o avertizare meteo de averse torențiale care vor acumula 20 l/mp, descarcari electrice și intensificari ale vantului, valabila pentru județele din regiunea de Nord-Vest a țarii, printre care și Bistrița-Nasaud, intre orele 11.40 – 13.00. Astfel este vizata zona joasa a județului…