Ucraina a anuntat joi arestarea in Republica Moldova a unor calauze care ajutau ucraineni chemati la arme sa fuga din tara lor, in plina dezbatere asupra necesitatii de a intari randurile armatei ucrainene in fata fortelor armate ruse, informeaza AFP. Politia ucraineana a anuntat pe Telegram ca este vorba de o operatiune comuna cu fortele de ordine din Republica Moldova. Doi cetateni moldoveni au fost arestati in timp ce calauzeau patru persoane reticente sa se inroleze in armata ucraineana. „Infractorii ii transportau pe barbatii ce aveau varsta pentru serviciul militar din regiunea (ucraineana)…