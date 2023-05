Stiri pe aceeasi tema

- Cat costa o noapte de cazare la complexul lui Dan Bittman. Artistul a majorat prețurile Continue reading Cat costa o noapte de cazare la complexul lui Dan Bittman. Artistul a majorat prețurile at Tabu.

- O singura luna ne mai desparte de inceputul sezonului estival, astfel ca majoritatea oamenilor se pregatesc deja pentru vacanța de vara. Romanii pot sa obțina vacanțe cu 50% mai ieftine, daca vor sa viziteze stațiunile din țara. Toate acestea se intampla cu programul ”Litoralul pentru toți”, care a…

- S-a dat startul primei ediții a programului Litoralul pentru toți din acest an. Tarife sunt cu peste 50% mai mici fața de cele din varf de sezon, iar turiștii pot plati și cu tichete de vacanța.

- Mini-vacanța de 1 mai a inceput deja pentru unii romani, iar pentru alții va incepe de maine. Ei bine, mulți cauta sa se cazeze fie la mare, fie la munte in aceste zile, pentru a se bucura de relaxare și de un gratar pe cinste. Noi ne-am gandit sa-ți prezentam cat te va costa o noapte de cazare la munte,…

- Romanii se pregatesc pentru vacanța de 1 mai, iar cea mai dorita destinație dintre toate este litoralul. In timp ce prețurile din Vama Veche sunt destul de accesibile, oamenii ar trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar daca vor sa se cazeze la hotelurile de lux din Mamaia. Iata cat costa o noapte…

- Turiștii care vor vacanțe ieftine la mare trebuie sa se grabeasca. Programul de rezervari timpurii se incheie la sfarșitul lunii aprilie. In funcție de stațiunea și unitatea hoteliera aleasa, oamenii pot plati de la 35 de lei pe noapte, de persoana.

- In aceasta perioada din an, majoritatea persoanelor aleg muntele, pentru a se relaxa la zapada și a petrece timp de calitate in familie. Ei bine, și Mirela Vaida a ales sa se relaxeze cu familia ei intr-o stațiune montana din Romania. Iata cat costa o noapte de cazare aici! Prețul nu este pentru orice…

- Romanii care vor sa mearga in vacanța pe litoralul romanesc in sezonul estival 2023 au posibilitatea de a-și rezerva sejururi cu reduceri de pana la 57% in cadrul Targului de Turism online derulat in perioada 22-26 februarie de Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment de vacanțe.…