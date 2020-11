Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri pentru desemnarea delegatului satesc de la Clucereasa și Fagetu in Consiliul Local Mioveni. Marți, 17 noiembrie, de la ora 17.00, la Gradinița Clucereasa, se convoaca cetațenii cu drept de vot din satul Clucereasa, orașul Mioveni, la adunarea sateasca pentru alegerea delegatului satesc. Tot…

- Marian Oprișan, liderul grupului PSD din Consiliul Județean și Ionel Cel Mare, liderul grupului ALDE-Plus, au fost aleși vicepreședinți ai Consiliului Județean, in ședința de astazi a legislativului județean. Votul a fost secret, consilierii respingand cea de-a doua propunere a grupului PNL-USR, respectiv…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan spune ca aceasta toamna va fi una in care primarii aleși recent vor da adevaratul test de "eficiența". Potrivit parlamentarului sucevean, autoritatile administratiei publice locale trebuie sa transmita cat mai repede Guvernului solicitari de finantare ...

- Filialele Bucuresti ale USR si PLUS stabilesc in aceste zile listele delegatilor care vor decide candidatii aliantei la alegerile parlamentare, in conditiile in care in ambele partide sunt voci care critica desfasurarea negocierilor si lipsa de transparenta.

- Felicitari tuturor celor care, prin votul cetațenilor, au fost aleși la scrutinul din 27 septembrie! Rezultatele, deși nu finale, au conturat numarul de mandate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala din Prahova. Urmeaza perioada de validare și constituire a consiliului județean și…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca partidul va avea cel mai mare numar de alesi locali dupa alegerile locale, iar la alegerile parlamentare va avea ”un scor suficient de bun” incat sa castige alegerile.”PSD va avea cel mai mare numar de alesi locali, dupa aceste alegeri locale. Suntem…

- PSD are, sambata, congres extraordinar, organizat online, in contextul pandemiei de COVID-19. Pentru sefia partidului candideaza Marcel Ciolacu, actualul lider interimar, si Eugen Teodorovici, fost ministru. Potrivit stiri.tvr.ro , sunt 39 de centre de vot teritoriale, dotate cu aparatura audio-video…